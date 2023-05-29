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08:31, 29 мая 2023Забота о себе

Мужчины и женщины поделились неочевидными секс-лайфхаками

Достаточное употребление воды назвали на Reddit среди неочевидных секс-лайфхаков

Фото: tugol / Shutterstock / Fotodom

Мужчины и женщины с форума Reddit перечислили неочевидные лайфхаки, которые помогают им в сексуальной жизни. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit.

Среди таких секс-лайфхаков, в частности, мужчины назвали достаточное употребление воды, благотворно влияющее на эрекцию.

Если вас беспокоят вялые эрекции, возможно, вы просто обезвожены

Accomplished-Fox-930пользователь Reddit

Некоторые участники форума назвали юмор хорошим способом справиться с неловкими ситуациями в постели.

Уметь посмеяться над чем-то и не принимать это близко к сердцу. Если вы можете смеяться вместе во время секса, между вами определенно есть что-то хорошее

WeAllStartAtZer0пользовательница Reddit
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Кроме того, один из пользователей порекомендовал чаще крепко обнимать своих партнеров.

Крепко схватите партнера во время занятий любовью, предварительных ласк, когда угодно. Может, это не главное, но я долго упускал это. Большинству людей очень нравится, когда их крепко обнимают. И это легко сделать

superguy12пользователь Reddit

Ранее женщины с Reddit перечислили, какие особенности и моменты в порно считают наиболее раздражающими. Многие женщины признались, что их раздражают действия актеров, в реальной жизни причиняющие боль — например, отсутствие смазки или секс с длинными ногтями.

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    Александра Лисица
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