Мужчины и женщины поделились неочевидными секс-лайфхаками

Достаточное употребление воды назвали на Reddit среди неочевидных секс-лайфхаков

Мужчины и женщины с форума Reddit перечислили неочевидные лайфхаки, которые помогают им в сексуальной жизни. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit.

Среди таких секс-лайфхаков, в частности, мужчины назвали достаточное употребление воды, благотворно влияющее на эрекцию.

Если вас беспокоят вялые эрекции, возможно, вы просто обезвожены Accomplished-Fox-930 пользователь Reddit

Некоторые участники форума назвали юмор хорошим способом справиться с неловкими ситуациями в постели.

Уметь посмеяться над чем-то и не принимать это близко к сердцу. Если вы можете смеяться вместе во время секса, между вами определенно есть что-то хорошее WeAllStartAtZer0 пользовательница Reddit

Кроме того, один из пользователей порекомендовал чаще крепко обнимать своих партнеров.

Крепко схватите партнера во время занятий любовью, предварительных ласк, когда угодно. Может, это не главное, но я долго упускал это. Большинству людей очень нравится, когда их крепко обнимают. И это легко сделать superguy12 пользователь Reddit

Ранее женщины с Reddit перечислили, какие особенности и моменты в порно считают наиболее раздражающими. Многие женщины признались, что их раздражают действия актеров, в реальной жизни причиняющие боль — например, отсутствие смазки или секс с длинными ногтями.