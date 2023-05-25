Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:54, 25 мая 2023Из жизни

Женщины перечислили главные раздражающие особенности порно

Пользовательницы Reddit назвали отсутствие смазки одним из раздражающих в порно моментов

Фото: Lee Celano DY / Reuters

Женщины с форума Reddit перечислили, какие особенности и моменты в порно считают наиболее раздражающими. Свои главные претензии к фильмам для взрослых пользовательницы назвали в разделе AskReddit.

Многие женщины признались, что их раздражают действия актеров, в реальной жизни причиняющие боль — например, отсутствие смазки или секс с длинными ногтями.

Трехсантиметровые акриловые ногти в опасной близости от интимных органов

SliferTheExecProducrпользовательница Reddit

Сухие вагины. Женщине не нравится, но в нее проникают. Фрикции настоящие, и это должно быть больно

TheDarkDolphin88пользовательница Reddit

Немало комментариев посвящено неестественным крикам порноактеров и порноактрис.

Преувеличенные, очевидно притворные женские стоны и визги, или когда парень орет и пыхтит так, будто от этого зависит его жизнь

kathyanne38пользовательница Reddit
Материалы по теме:
«Ревность — основная причина убийств женщин» Что заставляет людей по всему миру подозревать друг друга в измене?
«Ревность — основная причина убийств женщин»Что заставляет людей по всему миру подозревать друг друга в измене?
7 августа 2022
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Также, отметили пользовательницы сети, их смущает пренебрежение обычными для секса правилами гигиены.

Когда из ануса направляются в вагину. И инфекция мочевыводящих путей не заставит себя ждать

thicker_than_honeyпользовательница Reddit

Ранее мужчины и женщины с форума Reddit вспомнили, как именно люди ошибаются чаще всего, заводя отношения. Многие назвали ошибкой нежелание с самого начала обсудить с потенциальным партнером краеугольные вопросы отношений — например, финансы и родительство.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
На Украине оценили вероятность проведения контрнаступления ВСУ
МИД России заявил об активной работе по «возвращению в Африку»
Неизвестные подожгли релейные шкафы на железной дороге под Красноярском
Названа цена новой Lada Vesta
Главный чиновник Госдепа США по Китаю уйдет в отставку
США расследуют данные о применении своей техники в атаке ВСУ на Россию
Крым атаковали беспилотники
ВСУ обстреляли село в приграничном российском регионе
Женщины перечислили главные раздражающие особенности порно
Жительница Харьковской области подорвалась на противотанковой мине ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.