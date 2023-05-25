Женщины перечислили главные раздражающие особенности порно

Пользовательницы Reddit назвали отсутствие смазки одним из раздражающих в порно моментов

Женщины с форума Reddit перечислили, какие особенности и моменты в порно считают наиболее раздражающими. Свои главные претензии к фильмам для взрослых пользовательницы назвали в разделе AskReddit.

Многие женщины признались, что их раздражают действия актеров, в реальной жизни причиняющие боль — например, отсутствие смазки или секс с длинными ногтями.

Трехсантиметровые акриловые ногти в опасной близости от интимных органов SliferTheExecProducr пользовательница Reddit

Сухие вагины. Женщине не нравится, но в нее проникают. Фрикции настоящие, и это должно быть больно

TheDarkDolphin88 пользовательница Reddit

Немало комментариев посвящено неестественным крикам порноактеров и порноактрис.

Преувеличенные, очевидно притворные женские стоны и визги, или когда парень орет и пыхтит так, будто от этого зависит его жизнь kathyanne38 пользовательница Reddit

Также, отметили пользовательницы сети, их смущает пренебрежение обычными для секса правилами гигиены.

Когда из ануса направляются в вагину. И инфекция мочевыводящих путей не заставит себя ждать thicker_than_honey пользовательница Reddit

Ранее мужчины и женщины с форума Reddit вспомнили, как именно люди ошибаются чаще всего, заводя отношения. Многие назвали ошибкой нежелание с самого начала обсудить с потенциальным партнером краеугольные вопросы отношений — например, финансы и родительство.