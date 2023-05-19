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12:46, 19 мая 2023Забота о себе

Названы распространенные ошибки в начале отношений

На Reddit назвали ошибкой при выборе партнера не обсуждать с ним финансы и родительство

Фото: Tara Bazille / Unsplash

Мужчины и женщины с форума Reddit вспомнили, как именно люди ошибаются чаще всего, заводя отношения. Распространенные промахи при выборе партнера пользователи перечислили в разделе AskReddit.

Многие назвали ошибкой нежелание с самого начала обсудить с потенциальным партнером краеугольные вопросы отношений — например, финансы и родительство.

Ошибка — не обсуждать важные жизненные вопросы: взгляды на родительство и воспитание детей, религиозные убеждения, карьерные амбиции, травмы... Все, что может повлиять на то, какие совместные решения вы будете принимать в дальнейшем

AwkwardFortuneCookieпользовательница Reddit

Идею, что человек способен измениться во время отношений, многие считают заблуждением.

Не стоит думать: «Да, у человека есть недостатки, но, когда мы поженимся, я все исправлю»

DoctorExtra9060пользователь Reddit
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Некоторые пользователи жалеют о слишком поспешном решении завести детей.

Сначала заводить детей, а потом узнавать человека — это ошибка. Важно знать, с кем будут расти эти дети. Многие сначала показывают лишь свои лучшие стороны. Вы не сразу узнаете человека в трудных ситуациях. Конечно, некоторые беременеют в самом начале отношений, и все получается. Но это чертовски рискованно

paul_rudds_drag_raceпользователь Reddit

Ранее мужчины с форума Reddit вспомнили, какими смешными фразами собственного сочинения пользуются при подкатах к девушкам. Многие предложили во время флирта смешить женщин непристойными шутками на грани, намекающими на сексуальные отношения.

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Александра Лисица
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