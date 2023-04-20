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08:31, 20 апреля 2023Забота о себе

Мужчины перечислили самые смешные работающие фразы для подкатов

Мужчины Reddit предложили во время подкатов смешить женщин непристойными шутками

Фото: Tom Parsons / Unsplash

Мужчины с форума Reddit вспомнили, какими смешными фразами собственного сочинения пользуются при подкатах к девушкам. Свои работающие находки они перечислили в разделе AskReddit.

Многие предложили во время флирта смешить женщин непристойными шутками на грани, намекающими на сексуальные отношения.

У тебя в кармане зеркало? Я вижу себя в твоих штанах

CreativeStand1218пользователь Reddit

Ты моя домашка? Потому что я хочу положить тебя на стол, пообещать работать над тобой всю ночь, отвлекаться, продержаться две минуты, заплакать, врубить телек и ненавидеть себя за очередной провал

BoringRecipe2458пользователь Reddit

Некоторые советуют намекать женщинам, что в них есть что-то дьявольское.

Хотел спросить, больно ли было падать с небес, но... (разглядывая ее с ног до головы) Только дьявол мог создать нечто настолько соблазнительное

10YearSecurityGuardпользователь Reddit
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Пользователи сети также рекомендуют говорить девушкам об их красоте необычными способами.

У тебя что-то на лице. Кажется, это красота

3GR3552H3LLпользователь Reddit

Ранее пережившие неверность возлюбленных пользователи форума Reddit вспомнили, какими самыми неприятными способами им приходилось узнать о предательстве. Многие комментаторы упоминают, что измена вскрылась из-за пришедших не туда писем — электронных сообщений в мессенджерах или настоящих бумажных посланий

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Александра Лисица
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