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08:33, 13 апреля 2023Забота о себе

Партнеры изменников рассказали о неприятных способах узнать о предательстве

Пользователи Reddit вспомнили, как узнали об измене из-за пришедших не туда писем

Фото: Victority / Shutterstock / Fotodom

Пережившие неверность возлюбленных пользователи форума Reddit вспомнили, какими самыми неприятными способами им приходилось узнать о предательстве. Об этом партнеры изменников рассказали в обсуждении, начавшемся в разделе AskReddit.

Многие комментаторы упоминают, что измена вскрылась из-за пришедших не туда писем — электронных сообщений в мессенджерах или настоящих бумажных посланий.

Он неправильно указал адрес, и любовное письмо вернулось к нам домой. Круто было так вернуться из отпуска

Character_Moment_689пользовательница Reddit

Он послал мне кадр, на котором какая-то девушка делает ему минет на вечеринке. В День святого Валентина. После того как отменил планы со мной

speckledrectumпользовательница Reddit

Иногда измена вскрывалась после невинной шутки.

Я пошутил, что знаю о ее измене, а она расплакалась и призналась

Classic-Brilliant93пользователь Reddit
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А этот комментарий другие пользователи сети сравнили с сюжетом бродвейского мюзикла, где также можно представить невероятную встречу разных партнеров одного и того же человека.

В моей старой парикмахерской болтал с барбером о ней. Другой барбер услышал, и выяснилось, что мы говорим об одной и той же девчонке

dirtydave_7пользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit перечислили неопровержимые, на их взгляд, признаки токсичных отношений в паре. Некоторые пользователи сети среди признаков токсичных отношений назвали контроль за местонахождением партнера.

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Александра Лисица
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