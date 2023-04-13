Партнеры изменников рассказали о неприятных способах узнать о предательстве

Пользователи Reddit вспомнили, как узнали об измене из-за пришедших не туда писем

Пережившие неверность возлюбленных пользователи форума Reddit вспомнили, какими самыми неприятными способами им приходилось узнать о предательстве. Об этом партнеры изменников рассказали в обсуждении, начавшемся в разделе AskReddit.

Многие комментаторы упоминают, что измена вскрылась из-за пришедших не туда писем — электронных сообщений в мессенджерах или настоящих бумажных посланий.

Он неправильно указал адрес, и любовное письмо вернулось к нам домой. Круто было так вернуться из отпуска Character_Moment_689 пользовательница Reddit

Он послал мне кадр, на котором какая-то девушка делает ему минет на вечеринке. В День святого Валентина. После того как отменил планы со мной speckledrectum пользовательница Reddit

Иногда измена вскрывалась после невинной шутки.

Я пошутил, что знаю о ее измене, а она расплакалась и призналась Classic-Brilliant93 пользователь Reddit

А этот комментарий другие пользователи сети сравнили с сюжетом бродвейского мюзикла, где также можно представить невероятную встречу разных партнеров одного и того же человека.

В моей старой парикмахерской болтал с барбером о ней. Другой барбер услышал, и выяснилось, что мы говорим об одной и той же девчонке dirtydave_7 пользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit перечислили неопровержимые, на их взгляд, признаки токсичных отношений в паре. Некоторые пользователи сети среди признаков токсичных отношений назвали контроль за местонахождением партнера.