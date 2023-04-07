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12:48, 7 апреля 2023Забота о себе

Мужчины и женщины перечислили неопровержимые признаки токсичных отношений

На Reddit назвали контроль за местонахождением партнера признаком токсичных отношений

Фото: Khamkéo Vilaysing / Unsplash

Пользователи форума Reddit перечислили неопровержимые, на их взгляд, признаки токсичных отношений в паре. На них мужчины и женщины указали в обсуждении, начавшемся в разделе AskReddit.

Некоторые пользователи сети среди признаков токсичных отношений назвали контроль за местонахождением партнера.

Моему 57-летнему коллеге постоянно приходится присылать жене видео и фото с рабочего места

LB89LB19пользователь Reddit

Многие обратили внимание на то, что на токсичность отношений указывает нежелание одного из партнеров выстраивать здоровую коммуникацию и договариваться.

Когда они заявляют, что надо наладить диалог, но если ты пытаешься что-то сказать, бесятся и начинают ссору

thepottsyпользователь Reddit

Никакой коммуникации, только попытки пристыдить, но не взять ответственность на себя

Secret_Agent_666пользователь Reddit
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Заметить нездоровые отношения могут и люди вне пары, обратив внимание, какими словами партнер говорит о своем избраннике.

Если кто-то все время ругает партнера, пока тот не слышит. Много раз была этому свидетелем, и всегда отношения заканчивались катастрофой через несколько лет

ricochetpeestreamпользовательница Reddit

Ранее пользователи форума Reddit перечислили поступки своих партнеров или претендентов на этот статус, резко оборвавшие влюбленность. По словам некоторых пользователей, их неслучившиеся партнеры рано показывали свой характер или вредные привычки — влюбленность заканчивалась после первой зажженной сигареты или буллинга.

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Александра Лисица
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