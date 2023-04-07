Мужчины и женщины перечислили неопровержимые признаки токсичных отношений
Пользователи форума Reddit перечислили неопровержимые, на их взгляд, признаки токсичных отношений в паре. На них мужчины и женщины указали в обсуждении, начавшемся в разделе AskReddit.
Некоторые пользователи сети среди признаков токсичных отношений назвали контроль за местонахождением партнера.
Моему 57-летнему коллеге постоянно приходится присылать жене видео и фото с рабочего места
Многие обратили внимание на то, что на токсичность отношений указывает нежелание одного из партнеров выстраивать здоровую коммуникацию и договариваться.
Когда они заявляют, что надо наладить диалог, но если ты пытаешься что-то сказать, бесятся и начинают ссору
Никакой коммуникации, только попытки пристыдить, но не взять ответственность на себя
Заметить нездоровые отношения могут и люди вне пары, обратив внимание, какими словами партнер говорит о своем избраннике.
Если кто-то все время ругает партнера, пока тот не слышит. Много раз была этому свидетелем, и всегда отношения заканчивались катастрофой через несколько лет
Ранее пользователи форума Reddit перечислили поступки своих партнеров или претендентов на этот статус, резко оборвавшие влюбленность. По словам некоторых пользователей, их неслучившиеся партнеры рано показывали свой характер или вредные привычки — влюбленность заканчивалась после первой зажженной сигареты или буллинга.