Мужчины и женщины перечислили оборвавшие влюбленность поступки партнеров

На Reddit вспомнили неудавшиеся из-за зажженной сигареты и буллинга отношения

Пользователи форума Reddit перечислили поступки своих партнеров или претендентов на этот статус, резко оборвавшие влюбленность. Свои неудавшиеся отношения мужчины и женщины вспомнили в обсуждении, начавшемся в разделе AskReddit.

По словам некоторых пользователей, их неслучившиеся партнеры рано показывали свой характер или вредные привычки — влюбленность заканчивалась после первой зажженной сигареты или буллинга.

Момент, когда она вытащила сигарету, зажгла ее и закурила

69vuman пользователь Reddit

Он стал высмеивать яркие розовые шрамы, когда я вернулась на занятия после того, как пережила пожар Marisa_latex пользовательница Reddit

Иногда поводом разочароваться в партнере были слишком поспешные признания.

Она сказала, что никого не любила, как меня, хочет провести вместе жизнь. Спустя четыре часа знакомства. Это было слишком running_in_spite пользователь Reddit

Несколько комментариев посвящены астрологии, любовь к которой испортила отношения.

Позволяют астрологии управлять своей жизнью и оправдывают ею свой характер. Дерьмовое поведение нельзя списывать на свой знак зодиака curioustigerstripe пользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины с форума Reddit рассказали о минусах брака, которые не очевидны во время свадьбы. Возможность пережить партнера назвали одним из основных недостатков брака.