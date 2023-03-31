Мужчины и женщины перечислили оборвавшие влюбленность поступки партнеров
Пользователи форума Reddit перечислили поступки своих партнеров или претендентов на этот статус, резко оборвавшие влюбленность. Свои неудавшиеся отношения мужчины и женщины вспомнили в обсуждении, начавшемся в разделе AskReddit.
По словам некоторых пользователей, их неслучившиеся партнеры рано показывали свой характер или вредные привычки — влюбленность заканчивалась после первой зажженной сигареты или буллинга.
Момент, когда она вытащила сигарету, зажгла ее и закурила
Он стал высмеивать яркие розовые шрамы, когда я вернулась на занятия после того, как пережила пожар
Иногда поводом разочароваться в партнере были слишком поспешные признания.
Она сказала, что никого не любила, как меня, хочет провести вместе жизнь. Спустя четыре часа знакомства. Это было слишком
Несколько комментариев посвящены астрологии, любовь к которой испортила отношения.
Позволяют астрологии управлять своей жизнью и оправдывают ею свой характер. Дерьмовое поведение нельзя списывать на свой знак зодиака
Ранее мужчины и женщины с форума Reddit рассказали о минусах брака, которые не очевидны во время свадьбы. Возможность пережить партнера назвали одним из основных недостатков брака.