Мужчины и женщины перечислили минусы брака

На Reddit одним из основных недостатков брака назвали возможность пережить партнера

Мужчины и женщины с форума Reddit рассказали о минусах брака, которые не очевидны во время свадьбы. Свои открытия о супружеской жизни они перечислили в разделе AskReddit.

Возможность пережить партнера назвали одним из основных недостатков брака. Грустный комментарий об этом собрал тысячи голосов и десятки ответов.

Если отношения навсегда, скорее всего, один из вас умрет первым. И это была не я smartlypretty пользовательница Reddit

Многие пользователи говорят, что необходимость иметь дело с обладающими трудным характером родителями избранника — главный недостаток официального союза.

Обнаруживаете вдруг, что ваша новая родня, мирившаяся с вами и притворявшаяся милашками до свадьбы, на самом деле — настоящие говнюки, с которыми нормальный человек дела иметь не будет

Ok-Strain-9847 пользователь Reddit

Нужно распределять выходные между родителями, всегда кто-то будет беситься, потому что нельзя быть в двух местах сразу. А вам нужен всего лишь отдых. С детьми становится только хуже, им всем подавай детей. Однажды мы уехали подальше ото всех родителей, и на нас все еще обижаются за редкие визиты. Но ах, у нас слабое здоровье, как жаль, что мы не можем путешествовать часто Twinwriter60 пользователь Reddit

Наконец, некоторые комментаторы напомнили, что проблемы супруга неизбежно становятся проблемами его партнера.

«В горе и в радости» включает в себя горе. Когда у супруга хроническая болезнь, психическое расстройство, зависимость, вам приходится оказывать поддержку хотя бы в какой-то степени, чтобы ваш союз держался breakwater пользователь Reddit

Ранее мужчины с форума Reddit назвали факты о женщинах, которые они узнали, заведя первые отношения. Одним из самых популярных стал комментарий о женских выделениях, которые могут оказывать необычное влияние на ткань.

