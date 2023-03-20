Мужчины перечислили удивившие их факты о женщинах

Мужчины с Reddit признались, что их удивили вагинальные выделения

Мужчины с форума Reddit назвали факты о женщинах, которые они узнали, только заведя первые отношения. Удививших их женские особенности они перечислили в разделе AskReddit в ответ на соответствующий вопрос.

Одним из самых популярных комментариев стал комментарий о вагинальных выделениях, которые могут оказывать необычное влияние на ткань. В ответах к этому комментарию одна девушка призналась, что из-за ее выделений у одного из партнеров слезала кожа с пальцев.

Их вагинальные выделения могут обесцвечивать белье MR_Butt-Licker пользователь Reddit

Многих удивляет количество волос, которое некоторые женщины теряют каждый день.

Они теряют столько волос повсюду, удивительно, почему все они не ходят лысыми bostoneer37 пользователь Reddit

Они планируют, когда мыть голову, а когда нет

Pelle0207 пользователь Reddit

Также мужчины заметили, что вблизи макияж выглядит несколько иначе, чем издалека.

Тушь для ресниц часто плавает у них по поверхности глазного яблока platypottamus пользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit назвали непонятые женские намеки на секс и романтические отношения. Одними из самых популярных комментариев оказались признания в том, что непонятыми остались просьбы согреть в холода и помочь с учебой.