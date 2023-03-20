Мужчины перечислили удивившие их факты о женщинах
Мужчины с форума Reddit назвали факты о женщинах, которые они узнали, только заведя первые отношения. Удививших их женские особенности они перечислили в разделе AskReddit в ответ на соответствующий вопрос.
Одним из самых популярных комментариев стал комментарий о вагинальных выделениях, которые могут оказывать необычное влияние на ткань. В ответах к этому комментарию одна девушка призналась, что из-за ее выделений у одного из партнеров слезала кожа с пальцев.
Их вагинальные выделения могут обесцвечивать белье
Многих удивляет количество волос, которое некоторые женщины теряют каждый день.
Они теряют столько волос повсюду, удивительно, почему все они не ходят лысыми
Они планируют, когда мыть голову, а когда нет
Также мужчины заметили, что вблизи макияж выглядит несколько иначе, чем издалека.
Тушь для ресниц часто плавает у них по поверхности глазного яблока
Ранее пользователи форума Reddit назвали непонятые женские намеки на секс и романтические отношения. Одними из самых популярных комментариев оказались признания в том, что непонятыми остались просьбы согреть в холода и помочь с учебой.