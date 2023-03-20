Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:00, 20 марта 2023Забота о себе

Мужчины перечислили удивившие их факты о женщинах

Мужчины с Reddit признались, что их удивили вагинальные выделения

Фото: Sunday Alamba / AP

Мужчины с форума Reddit назвали факты о женщинах, которые они узнали, только заведя первые отношения. Удививших их женские особенности они перечислили в разделе AskReddit в ответ на соответствующий вопрос.

Одним из самых популярных комментариев стал комментарий о вагинальных выделениях, которые могут оказывать необычное влияние на ткань. В ответах к этому комментарию одна девушка призналась, что из-за ее выделений у одного из партнеров слезала кожа с пальцев.

Их вагинальные выделения могут обесцвечивать белье

MR_Butt-Lickerпользователь Reddit

Многих удивляет количество волос, которое некоторые женщины теряют каждый день.

Они теряют столько волос повсюду, удивительно, почему все они не ходят лысыми

bostoneer37пользователь Reddit

Они планируют, когда мыть голову, а когда нет

Pelle0207пользователь Reddit
Материалы по теме:
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Также мужчины заметили, что вблизи макияж выглядит несколько иначе, чем издалека.

Тушь для ресниц часто плавает у них по поверхности глазного яблока

platypottamusпользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit назвали непонятые женские намеки на секс и романтические отношения. Одними из самых популярных комментариев оказались признания в том, что непонятыми остались просьбы согреть в холода и помочь с учебой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
В Польше назвали условие для вступления в конфликт с Россией
В Китае назвали Украину пешкой США для ослабления России
Стало известно о блокировании перемещений ВСУ бойцами «Вагнера» в Артемовске
Мужчина похитил женщину и на два месяца запер ее в шкафу
В России заявили об уничтожении украинских дотов в районе Каменки
Во Франции осудили слова посла Польши о конфликте с Россией
Депутат от партии «Слуга народа» стал участником ДТП со смертельным исходом
Нарколог указал на рост числа обращений из-за злоупотребления алкоголем
Российские корабли отработали постановку мин на учениях
В «Справедливой России» заявили о неизбежном объединении с другой партией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.