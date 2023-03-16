Мужчины назвали очевидные и пропущенные ими женские сигналы о симпатии

Среди непонятых женских намеков мужчины назвали просьбы согреть и помочь с учебой

Пользователи форума Reddit назвали непонятые женские намеки на секс и романтические отношения. Очевидные и пропущенные ими сигналы о симпатии мужчины перечислили в разделе AskReddit в ответ на соответствующий вопрос.

Одними из самых популярных комментариев оказались признания в том, что непонятыми остались просьбы согреть в холода и помочь с учебой.

Она пригласила меня к себе, чтобы подготовиться к занятиям в субботу вечером. Она закрыла дверь в комнату, мы были на ее постели. Немного поучили уроки, и я ушел tryggvi747 пользователь Reddit

Моя на тот момент будущая жена страдала от зимних холодов. Она написала мне, что замерзла, спросила, могу ли я что-нибудь сделать, чтобы согреть ее. Я предложил утеплить окна пленкой rcowie пользователь Reddit

Некоторые вспоминали и о еще более прямых намеках.

Взглянула мне в глаза, держа меня за руку, и сказала: «Я бы определенно могла встречаться с кем-то вроде тебя». А я подумал: что же, может быть, и я действительно найду себе когда-нибудь девушку! cascade_olympus пользователь Reddit

Мы уже были какое-то время знакомы, и она все болтала о том, какая классная у нее грудь, а потом предложила показать ее мне. Я, конечно, ответил, что ей необязательно это делать. Но я ей действительно нравился, и она прессовала меня еще несколько недель. Через несколько лет мы поженились iamStanhousen пользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit назвали фетиши своих настоящих и бывших партнеров, которые они считают самыми странными. В нескольких комментариях упомянули любовь к профессиональной униформе и схожей с ней одежде.