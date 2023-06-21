Силовики помешали мошенникам похитить у россиянина миллионы рублей

Во Владимире полиция предотвратила похищение 6,7 миллиона рублей со счета россиянина

Во Владимире полиция вместе с сотрудниками одного из банков предотвратили похищение мошенниками 6,7 миллиона рублей из личного кабинета 62-летнего местного жителя. Об это «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

Аферисты по известной схеме убедили мужчину назвать код из SMS, благодаря чему получили доступ в приложение его интернет-банка. Они позвонили мужчине, представились сотрудниками кредитного учреждения и при помощи запугивания и социальной инженерии убедили его перевести деньги на «безопасный счет». Как раз для этого они и попросили назвать код из SMS.

Получив доступ к интернет-банку, мошенники перевели себе 6,7 миллиона рублей, но силовики и представители финансовой организации успели оперативно заморозить перевод. Полиция уже установила личность владельца расчетного счета, куда переводили похищенные сбережения. Им оказался 18-летний житель Ивановской области, который за пять тысяч рублей оформил на себя банковскую карту без привязки телефонного номера, а после передал управление ей неизвестному. Правоохранители возбудили уголовное дело.