Иностранные государства выплатили России 24,4 процента от плана по долгам

РБК: иностранные заемщики выплатили России в 2022 году 24,4 процента от плана по долгам

Иностранные государства и юридические лица выплатили России в 2022 году 24,4 процента от плана по долгам, об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы правительства к законопроекту об исполнении бюджета.

Отмечается, что по плану заемщики должны были выплатить 138 миллиардов рублей, но в бюджет поступило только 34 миллиарда.

Также указывается, что суммы в счет основного долга стали минимальными с 2012 года, когда по межгосударственным кредитам было направлено 25,3 миллиарда.

В 2023 году иностранные заемщики перечислили России 23,7 миллиарда рублей или 23 процента от плановых 101 миллиарда. В Минфине не прокомментировали данную информацию.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), предупредил, что растущий госдолг США в большей степени угрожает странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), потому что они являются его основными держателями.