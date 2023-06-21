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04:48, 21 июня 2023Экономика

Иностранные государства выплатили России 24,4 процента от плана по долгам

РБК: иностранные заемщики выплатили России в 2022 году 24,4 процента от плана по долгам

Фото: Pixabay

Иностранные государства и юридические лица выплатили России в 2022 году 24,4 процента от плана по долгам, об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы правительства к законопроекту об исполнении бюджета.

Отмечается, что по плану заемщики должны были выплатить 138 миллиардов рублей, но в бюджет поступило только 34 миллиарда.

Также указывается, что суммы в счет основного долга стали минимальными с 2012 года, когда по межгосударственным кредитам было направлено 25,3 миллиарда.

В 2023 году иностранные заемщики перечислили России 23,7 миллиарда рублей или 23 процента от плановых 101 миллиарда. В Минфине не прокомментировали данную информацию.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), предупредил, что растущий госдолг США в большей степени угрожает странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), потому что они являются его основными держателями.

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    Марина Совина
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