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19:48, 21 июня 2023Россия

Девять человек погибли в ДТП с автобусом в Дагестане

В ДТП с автобусом в Дагестане погибли 9 человек, 16 пострадали

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Девять человек погибли в ДТП с автобусом в Дагестане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Авария произошла на трассе «Кавказ», автобус выполнял рейс «МоскваХасавюрт». По предварительной информации, еще 16 человек пострадали.

Как сообщает Telegram-канал «112», на трассе столкнулись рейсовый автобус, легковушка и грузовик. По информации издания «Подъем», легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с «Камазом», затем грузовик въехал в автобус. Столкнувшиеся машины загорелись.

Пострадавших доставляют в медучреждения региона. На месте работают экстренные службы.

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    Варвара Кошечкина
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