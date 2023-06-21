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06:08, 21 июня 2023Бывший СССР

В Хмельницкой области Украины сообщили о взрывах

Областная военная администрация Хмельницкой области сообщила о серии взрывов

Фото: Pixabay

Областная военная администрация Хмельницкой области в своем Telegram-канале сообщила о серии взрывов, прогремевших в регионе.

«В Хмельницкой области были слышны взрывы», — сказано в сообщении.

Местных жителей призвали оставаться в укрытиях. Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно, что, по данным официального ресурса для оповещения граждан, в трех областях Украины — Полтавской, Сумской и Черкасской — была объявлена воздушная тревога. При этом сообщалось о взрывах в Сумской области. Уточняется, что было зафиксировано движение нескольких ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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    Марина Совина
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