В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской, Сумской и Черкасской областях Украины объявлена воздушная тревога

По данным официального ресурса для оповещения граждан, в трех областях Украины — Полтавской, Сумской и Черкасской — была объявлена воздушная тревога.

При этом издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале сообщило о взрывах в Сумской области. По данным газеты, было зафиксировано движение нескольких ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее западное издание Wall Street Journal предрекло превращение украинского наступления в долгую мясорубку. Отмечалось, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) оно станет длительным и разорительным. По мнению авторов статьи, самым сложным препятствием для ВСУ являются российские минные поля, на которых потеряны несколько танков и бронемашин.