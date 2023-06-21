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02:21, 21 июня 2023Интернет и СМИ

На Западе предрекли превращение украинского наступления в «долгую мясорубку»

WSJ: украинское контрнаступление превратится в долгую и смертоносную мясорубку

Фото: Globallookpress.com

Западное издание Wall Street Journal (WSJ) предрекло превращение украинского наступления в долгую мясорубку, для Вооруженных сил Украины (ВСУ) оно станет длительным и разорительным.

По мнению авторов статьи, самым сложным препятствием для ВСУ являются российские минные поля, на которых потеряны несколько танков и бронемашин. Кроме того, как утверждает военная наука, для армии, стремящейся прорвать укрепленные позиции, необходима массированная атака с воздуха и следующий сокрушительный наземный штурм.

В статье говорится, что у украинских военных нет подобных возможностей, поэтому, не имея мощной авиации, они пытаются оттеснить российские войска, которые несколько месяцев готовились к контрнаступлению. Отмечается, что на подобный шаг не осмелились бы другие современные армии мира.

«Первые неудачи украинцев служат свидетельством того, что их наступление превратится в долгую и смертоносную мясорубку и не станет повторением того успеха, который они продемонстрировали в Харьковской области в конце прошлого лета», — подчеркнули авторы публикации.

Ранее трудности в наступлении ВСУ в Запорожской области признала заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, украинские части ведут ожесточенные бои и пытаются преодолеть минные поля.

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    Марина Совина
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