В Минобороны Украины признали трудности с наступлением в Запорожье

Замглавы Минобороны Украины признали трудности с наступлением ВСУ в Запорожской области

Трудности в наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области признала заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

По ее словам, украинские части ведут ожесточенные бои и пытаются преодолеть минные поля. Она также заявила, что оценивать эффективность действий ВСУ километрами или количеством взятых населенных пунктов некорректно.

При этом Маляр отметила, что населению Украины хочется, чтобы наступление было «как в кино» — быстрым и ясным.

«Конечно, в жизни так не будет, и война — совсем другая ситуация. Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с сопротивлением врага», — написала замглавы Минобороны Украины.

Ранее стало известно, что на Украине возник острый дефицит медицинских жгутов и турникетов, наиболее сильна нехватка кровоостанавливающих средств среди воинских частей на юге, где ВСУ ведут атаки на российские позиции.