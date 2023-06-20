На Украине возник дефицит медицинских жгутов на фоне наступления ВСУ

На Украине возник дефицит медицинских жгутов на фоне попыток ВСУ наступать на юге

На Украине возник острый дефицит медицинских жгутов и турникетов, наиболее сильна нехватка кровоостанавливающих средств среди воинских частей на юге, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут атаки на российские позиции. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на слова украинского волонтера Ирины Гук.

«У нас просто взрыв запросов на турникеты. Нет, даже не так. Это крики о помощи, и они отовсюду», — поделилась она, указав, что сейчас к украинским волонтерам обращаются даже те, кто имел запасы жгутов и турникетов, а также те, кто в них не нуждался.

Ранее итальянское издание Il Fatto Quotidiano заявило, что украинское контрнаступление с каждым днем теряет свой потенциал и уже застопорилось. По мнению авторов издания, первые десять дней военной операции показывают ее перспективы, однако сейчас действия украинских военных вызывают только недоумение.