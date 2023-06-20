В Италии признали проблемы с украинским контрнаступлением

Il Fatto Quotidiano: украинское контрнаступление уже застопорилось

Украинское контрнаступление с каждым днем теряет свой потенциал и уже застопорилось. Об этом пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

По мнению авторов издания, первые десять дней военной операции показывают ее перспективы, однако сейчас действия украинских военных вызывают только недоумение.

В статье высказано предположение, что украинские военные пытаются застать российскую армию врасплох. «Необходимо оценить риск того, что собственные командиры этого не поймут и окажутся растерянными», — говорится в материале.

По мнению авторов, военный конфликт на Украине — это прелюдия к большому противостоянию между США и Китаем. При этом отмечается, что в нынешних условиях странам Запада сложно участвовать в длительном вооруженном конфликте.

«Украинцы, возможно, начинают понимать, что от победы выиграют лишь единицы и в любом случае это будут не те, кто воюет», — сказано в статье.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что основной ошибкой украинского контрнаступления стало отсутствие преимущества в авиации.