Российский полковник назвал ошибку ВСУ при контрнаступлении

Полковник Литовкин назвал безумием контрнаступление ВСУ без авиации

Ключевой ошибкой Украины в рамках контрнаступления стало начало активных действий без преимущества в воздухе, в отсутствии ударных вертолетов, штурмовиков, бомбардировщиков. Это указывает на то, что решение о начале контрнаступления могло быть вынужденным. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Я много раз говорил о том, что организовывать контрнаступление небольшим количеством сил и средств, когда нет преимущества в воздухе, в принципе нет авиации, ударных вертолетов, штурмовиков, бомбардировщиков, — это безумие и непрофессионализм. Либо вынужденные действия, совершенные под давлением Запада, которому тоже нужно что-то предъявить избирателю и налогоплательщику», — допустил Литовкин.

Он допустил, что действия Запада, направленные на подталкивание Украины к началу контрнаступления, могли быть продиктованы необходимостью продемонстрировать собственным гражданам, что деньги, потраченные на поддержку страны, не пропали зря.

«За это Украина платит жизнями своих солдат и офицеров», — подчеркнул военный эксперт.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинское контрнаступление может закончиться через три недели. Он добавил, что после этого Россия перейдет к активным действиям.