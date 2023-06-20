В Госдуме спрогнозировали сроки завершения украинского контрнаступления

Депутат Госдумы Картаполов предрек окончание контрнаступления ВСУ через три недели

Украинское контрнаступление может завершиться через три недели, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Такое мнение он высказал в эфире «Соловьев Live». Трансляция велась на онлайн-платформе Smotrim.ru.

Депутат описал ход контрнаступления словами «как мы предполагали». После отражения наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские войска сами перейдут к активным действиям, добавил Картаполов.

19 июня командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что контрнаступление ВСУ может продлиться до полутора месяцев. Затем, по его мнению, армия России сама перейдет в наступление «в направлении Киева».

Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии успехов украинского контрнаступления. Глава государства отметил, что ВСУ не удается добиться результата благодаря мужеству российских солдат. Понесенные украинскими войсками человеческие потери президент назвал трагедией.