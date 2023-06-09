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18:10, 9 июня 2023Россия

Путин назвал трагедией большие потери ВСУ в ходе контрнаступления

Путин назвал трагедией большие потери ВСУ в ходе контрнаступления и обвинил в ней Украину

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал большие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления трагедией, вина за которую лежит на Киеве. Слова главы государства передает ТАСС.

Он подчеркнул, что к этой трагедии привели события, которые происходили в предшествующие годы. «И ответственность за эту трагедию целиком и полностью лежит на нынешнем киевском режиме, первичным источником власти которого является государственный переворот», — заявил Путин.

В беседе с журналистами президент также отметил, что о начале контрнаступления ВСУ говорит использование Киевом стратегических резервов. Путин добавил, что украинские войска не достигли своих целей ни на одном из участков боевых действий. По его словам, потери Украины, втрое превышают российские.

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    Зураб Дарахвелидзе
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