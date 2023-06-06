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16:24, 6 июня 2023Россия

Шойгу раскрыл потери ВС России при отражении контрнаступления ВСУ

Шойгу заявил, что при отражении контрнаступления ВСУ погиб 71 российский военный

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В ходе отражения контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб 71 российский военный. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

«К сожалению, не обошлось и без наших потерь. Всего в ходе отражения наступления противника в объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения», — пояснил министр.

Помимо того, ВСУ подбили 15 танков, девять боевых машин пехоты, два автомобиля и девять орудий.

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    Никита Абрамов
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