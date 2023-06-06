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16:45, 6 июня 2023Россия

Шойгу раскрыл потери ВСУ за три дня контрнаступления

Шойгу заявил, что за три дня контрнаступления ВСУ потеряли до 3715 человек
СюжетМинобороны:

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

За три дня контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 3715 человек. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

«Всего за три дня боевых действий на всех направлениях потери Вооруженных сил Украины составили до 3715 военнослужащих», — пояснил министр.

По его словам, противник также потерял 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии, а также 53 беспилотника.

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Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил об идущем контрнаступлении ВСУ. По его словам, успехов в этом контрнаступлении у украинской стороны нет: поставленные цели и задачи не достигаются, противник несет огромные потери.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контрнаступательные действия ВСУ «захлебываются». Он считает, что неудачи в ходе контрнаступления вынудили Украину совершить диверсию на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

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    Никита Абрамов
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