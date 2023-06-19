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12:56, 19 июня 2023Бывший СССР

Командир «Ахмата» предположил срок окончания контрнаступления ВСУ

Командир «Ахмата» Алаудинов: контрнаступление ВСУ продлится еще полтора-два месяца

Фото: Александр Река / ТАСС

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продлится еще полтора-два месяца. Такой срок окончания активных боевых действий Киева предположил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает РИА Новости.

«Я так думаю, это все еще может продлиться месяц-полтора, примерно. До последнего украинца. А дальше уже пойдет, наверное, продвижение наших сил в направлении Киева потихоньку», — сказал Алаудинов.

Он добавил, что Запад будет до последнего требовать от Киева, чтобы ВСУ показали хоть какой-то результат в наступательных действиях.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что украинская армия потеряла больше половины личного состава при попытке контрнаступления на южнодонецком направлении.

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    Алевтина Запольская
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