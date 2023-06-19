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05:17, 19 июня 2023Бывший СССР

ВСУ лишились на южнодонецком направлении больше половины личного состава

Минобороны: ВСУ потеряли на южнодонецком направлении больше половины личного состава

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли больше половины личного состава при попытке контрнаступления на южнодонецком направлении. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов.

По его словам, российские подразделения при поддержке артиллерии и авиации сорвали две атаки противника в районе Новодонецкого.

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