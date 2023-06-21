Россиянкам назвали подходящую любому типу фигуры летнюю одежду

Стилистка Болилая назвала юбки и шорты с высокой посадкой универсальной одеждой на лето

Стилистка Ксения Болилая назвала россиянкам подходящую любому типу фигуры летнюю одежду. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

Универсальными для всех типов телосложения специалистка посчитала платья-рубашки, платье с запахом и платье А-силуэта. По ее словам, данные модели подчеркивают достоинства силуэта и скрывают недостатки, а также являются одновременно стильными и комфортными.

Кроме того, эксперт внесла в список футболки, майки, рубашки из хлопка или льна и джинсы с добавлением лайкры. В то же время в данном перечне оказались юбки, шорты и брюки с высокой посадкой.

Ранее российский стилист Александр Рогов назвал необходимый женский наряд на лето 2023 года. По словам специалиста, актуальными в грядущем сезоне окажутся платья-комбинации.