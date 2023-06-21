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18:23, 21 июня 2023Ценности

Россиянкам назвали подходящую любому типу фигуры летнюю одежду

Стилистка Болилая назвала юбки и шорты с высокой посадкой универсальной одеждой на лето

Фото: Jared Siskin / Getty Images

Стилистка Ксения Болилая назвала россиянкам подходящую любому типу фигуры летнюю одежду. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

Универсальными для всех типов телосложения специалистка посчитала платья-рубашки, платье с запахом и платье А-силуэта. По ее словам, данные модели подчеркивают достоинства силуэта и скрывают недостатки, а также являются одновременно стильными и комфортными.

Кроме того, эксперт внесла в список футболки, майки, рубашки из хлопка или льна и джинсы с добавлением лайкры. В то же время в данном перечне оказались юбки, шорты и брюки с высокой посадкой.

Ранее российский стилист Александр Рогов назвал необходимый женский наряд на лето 2023 года. По словам специалиста, актуальными в грядущем сезоне окажутся платья-комбинации.

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    Алина Гостева
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