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17:46, 21 июня 2023Моя страна

В Казани пройдет «Ночной велофест»

В Казани открылась регистрация на «Ночной велофест»

Фото: Dima Pechurin / Reuters

В Казани открылась регистрация на «Ночной велофест», посвященный десятилетию XXVII Всемирной летней Универсиады. Об этом сообщается в пресс-службе мэрии города.

Мероприятие пройдет 1 июля. Для его участников подготовлены экскурсия, развлекательная программа на старте и финише, а также конкурсы и подарки.

Стартовой точкой велофеста станет площадь, расположенная возле Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. А финишировать велосипедисты будут в экстрим-парке «Урам».

Ранее стало известно, что в Национальной художественной галерее «Хазинэ» Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан открылась выставка «С любовью о Казани». Уточняется, что она продлится до 29 июня.

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    Фариза Бацазова
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