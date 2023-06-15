В художественной галерее «Хазинэ» откроется выставка «С любовью о Казани»

Выставка «С любовью о Казани» в галерее «Хазинэ» продлится с 16 по 29 июня

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан откроется выставка «С любовью о Казани». Об этом говорится на сайте мэрии города.

Отмечается, что выставка продлится с 16 по 29 июня. «Экспозиция позволит зрителю прогуляться по любимому городу сквозь время и эпохи, проникнуться атмосферой столицы республики и разглядеть детали, которые уже не заметны в каждодневной суете», — говорится в сообщении.

Жители и гости Казани смогут увидеть более 50 произведений декоративно-прикладного искусства, а также картины, скульптуры и графические работы как заслуженных мастеров, так и молодых авторов. В список участников сборной экспозиции вошли Анатолий Крылов, Григой Эйдинов, Рустем Хузин, Азат Хамидуллин, Сергей Царев, Рабис Саляхов и другие художники.

Ранее в июне стало известно, что Казанский ТЮЗ представит спектакль «Счастливая Шарлотта» по пьесе Ирины Васьковской в постановке Радиона Букаева на XVI международном фестивале-конкурсе драматических театров «КАМЕРАТА». Отмечается, что мероприятие пройдет в Челябинске с 10 по 15 октября.