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17:15, 14 июня 2023Моя страна

Казанский ТЮЗ представит спектакль на международном фестивале

Казанский ТЮЗ представит «Счастливую Шарлотту» на международном фестивале «КАМЕРАТА»

Фото: lapandr / Shutterstock / Fotodom

Казанский ТЮЗ представит спектакль «Счастливая Шарлотта» по пьесе Ирины Васьковской в постановке Радиона Букаева на XVI международном фестивале-конкурсе драматических театров «КАМЕРАТА». Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Отмечается, что мероприятие пройдет в Челябинске с 10 по 15 октября. Для участников конкурса будут организованы мастер-классы и лекции ведущих российских драматургов, критиков, драматургов, а также критические разборы фестивальных спектаклей.

Более того, в августе «Счастливую Шарлотту» покажут на III Международном театральном фестивале «Театр. Территория единения». В мероприятии примут участие представители России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Израиля и Болгарии.

Ранее в июне в Казани открылась мемориальная композиция в честь оперного певца Федора Шаляпина и писателя Максима Горького. В церемонии открытия принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов.

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