В Казани открыли мемориальную композицию в честь Шаляпина и Горького

Глава Татарстана открыл в Казани мемориальную композицию в честь Шаляпина и Горького

В Казани открылась мемориальная композиция в честь оперного певца Федора Шаляпина и писателя Максима Горького. Об этом пишет «Татар Информ».

Отмечается, что в церемонии открытия принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов. «Символично, что в год 150-летия нашего земляка, великого артиста Федора Шаляпина, и накануне Дня русского языка мы собрались здесь, рядом с музеем, ставшим символом дружеского единения двух знаковых фигур русской культуры», — заявил политик.

Руководитель республики также подчеркнул, что Шаляпин и Горький называли друг друга братьями. По словам Минниханова, их объединяла любовь к искусству, родине и ее талантливому народу. «Казань стала для них местом, где произошел их духовный рост и становление, — добавил он. — Сегодня эти два талантливых человека снова вместе на фоне любимого и любящего их города».

Ранее в июне в Казани открылся детский инклюзивный центр «Все для детей». Новое пространство площадью 437,9 квадратного метра посетили глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр города Ильсур Метшин. В здании организовали мастерскую с 12 швейными столами, консультационный кабинет, коворкинг и игровую комнату.