Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:42, 5 июня 2023Моя страна

В Казани открыли мемориальную композицию в честь Шаляпина и Горького

Глава Татарстана открыл в Казани мемориальную композицию в честь Шаляпина и Горького

Фото: Пресс-служба Раиса РТ

В Казани открылась мемориальная композиция в честь оперного певца Федора Шаляпина и писателя Максима Горького. Об этом пишет «Татар Информ».

Отмечается, что в церемонии открытия принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов. «Символично, что в год 150-летия нашего земляка, великого артиста Федора Шаляпина, и накануне Дня русского языка мы собрались здесь, рядом с музеем, ставшим символом дружеского единения двух знаковых фигур русской культуры», — заявил политик.

Руководитель республики также подчеркнул, что Шаляпин и Горький называли друг друга братьями. По словам Минниханова, их объединяла любовь к искусству, родине и ее талантливому народу. «Казань стала для них местом, где произошел их духовный рост и становление, — добавил он. — Сегодня эти два талантливых человека снова вместе на фоне любимого и любящего их города».

Ранее в июне в Казани открылся детский инклюзивный центр «Все для детей». Новое пространство площадью 437,9 квадратного метра посетили глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр города Ильсур Метшин. В здании организовали мастерскую с 12 швейными столами, консультационный кабинет, коворкинг и игровую комнату.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости
    Стало известно о попытках ВСУ прощупать оборону российских сил
    Московские школьники впервые прошли психологическую подготовку к ЕГЭ
    Тарасова прокомментировала информацию об экстренной помощи врачей
    Минобороны сообщило о неудачной попытке прорыва ВСУ на южнодонецком направлении
    Раскрыты снижающие качество одежды ошибки при стирке
    Эстония выразила надежду на помощь НАТО при первых признаках угрозы от России
    США ввели санкции против мастера керамики из Калуги из-за влияния на Молдавию
    Сервис кикшеринга оценил идею новых ограничений при использовании самокатов
    Кот ворвался в прямой эфир «Би-би-си» и рассмешил зрителей
    С фасада здания Россотрудничества в Кишиневе похитили российский флаг
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.