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13:37, 2 июня 2023Моя страна

В Татарстане открылся детский инклюзивный центр

Открывшийся в Казани детский инклюзивный центр посетил глава Татарстана Рустам Минниханов

Фото: Елена Ельцова / Коммерсантъ

В Казани открылся детский инклюзивный центр «Все для детей». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Новое пространство площадью 437,9 квадратных метров посетили глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр города Ильсур Метшин. В здании организовали мастерскую с 12 швейными столами, консультационный кабинет, коворкинг и игровую комнату.

Отмечается, что в центре смогут научиться шитью и работать матери детей с ограниченными возможностями. «Также мы обучаем здесь учениц коррекционной школы, чтобы в дальнейшем их трудоустроить к нам на производство», — рассказала автор социального проекта и депутат Казанской городской думы Далия Гайнанова.

Ранее в июне в бугульминском парке культуры и отдыха в Татарстане состоялось открытие фотовыставки «Новая жизнь» с фотографиями новорожденных и их матерей. Экспозиция была приурочена к Международному дню защиты детей.

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    Фариза Бацазова
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