В Татарстане открылась фотовыставка «Новая жизнь»

В Татарстане открылась выставка с фотографиями новорожденных малышей и их матерей

В Республике Татарстан в бугульминском парке культуры и отдыха на улице Ленина состоялось открытие фотовыставки «Новая жизнь» с фотографиями новорожденных малышей и их матерей. Об этом сообщает «Татар-Информ» со ссылкой на Женсовет Бугульминского муниципального района.

Выставка открылась первого июня, в Международный день защиты детей. Фотограф от общественной организации запечатлел не только матерей с их новорожденными малышами, но и тех, кто помогает в рождении новой жизни: врачей-неонатологов, акушерок и медицинских сестер. Распечатанные в большом формате фотографии после выставки переместят в местный ЗАГС, где станут украшением постоянно действующей выставки.

По словам председателя Женсовета Марины Солдатовой, организация планирует продолжить дружеские отношения с семьями, которые дали согласие на фотографии. «Эти малыши станут символами замечательного лета, которое только-только начинается», — говорит председатель.

Ранее сообщалось, что в парках и скверах Казани первого июня стартуют проекты «Библиолето — 2023» и «Литературная веранда», подготовленные ко Дню защиты детей республиканской детской библиотекой имени Роберта Миннуллина. Отмечается, что на открытии «Библиолета» маленьких гостей и жителей города ожидает насыщенная программа.

