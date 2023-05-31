В парках и скверах Казани стартует летний проект «Литературная веранда»

«Татар-Информ»: в Казани 1 июня стартует летний проект «Литературная веранда»

В парках и скверах Казани 1 июня стартуют проекты «Библиолето — 2023» и «Литературная веранда», подготовленные ко Дню защиты детей республиканской детской библиотекой имени Роберта Миннуллина. Об этом со ссылкой на директора библиотеки Ирину Мухаметгарееву сообщает «Татар-Информ».

Отмечается, что на открытии «Библиолета» маленьких гостей и жителей города ожидает насыщенная программа, включающая игры, викторину, а также экскурсии-квесты по библиотеке «Здравствуй, солнечное Лето» с призами и загадками.

А посетители парков «Континент» и «Белые цветы» 1 июня смогут поучаствовать в проекте «Литературная веранда», в рамках которого пройдут мастер-классы по созданию закладок и креативному рисованию на асфальте. Гостям праздника также обещают загадки и конкурсы.

Агентство указывает, что ряд мероприятий республиканской библиотеки продолжится и после Дня защиты детей. В частности, руководство культурного учреждения готовится открыть проект «Выездная библиотека».

Ранее сообщалось, что в российском селе пройдет детский и молодежный рок-фестиваль.