Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:00, 31 мая 2023Моя страна

В парках и скверах Казани стартует летний проект «Литературная веранда»

«Татар-Информ»: в Казани 1 июня стартует летний проект «Литературная веранда»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека»

В парках и скверах Казани 1 июня стартуют проекты «Библиолето — 2023» и «Литературная веранда», подготовленные ко Дню защиты детей республиканской детской библиотекой имени Роберта Миннуллина. Об этом со ссылкой на директора библиотеки Ирину Мухаметгарееву сообщает «Татар-Информ».

Отмечается, что на открытии «Библиолета» маленьких гостей и жителей города ожидает насыщенная программа, включающая игры, викторину, а также экскурсии-квесты по библиотеке «Здравствуй, солнечное Лето» с призами и загадками.

А посетители парков «Континент» и «Белые цветы» 1 июня смогут поучаствовать в проекте «Литературная веранда», в рамках которого пройдут мастер-классы по созданию закладок и креативному рисованию на асфальте. Гостям праздника также обещают загадки и конкурсы.

Агентство указывает, что ряд мероприятий республиканской библиотеки продолжится и после Дня защиты детей. В частности, руководство культурного учреждения готовится открыть проект «Выездная библиотека».

Ранее сообщалось, что в российском селе пройдет детский и молодежный рок-фестиваль.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Новые правила ипотеки и выпуска автомобилей: что изменится в России с 1 июня?
    Рита Дакота отпраздновала свадьбу в детском доме и опубликовала видео
    Протестующие в Канаде оскорбляли сотрудников российского посольства
    ОПЕК запретила ряду западных журналистов присутствовать на встрече в Вене
    В США ответили Макрону на заявление о пересмотре помощи ВСУ
    В Курской области опровергли сообщения о прорыве диверсионной группы
    Американские сенаторы предложили создать трибунал для российских лидеров
    Москвичей предупредили о похолодании
    США заявили о понимании Зеленским беспокойства из-за атак по территории России
    Поставляемый Киеву ПТРК Javelin заметили у мексиканского наркокартеля
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.