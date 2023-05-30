Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:12, 30 мая 2023Моя страна

В российском селе пройдет детский и молодежный рок-фестиваль

В селе Муслюмово в июне пройдет первый Республиканский детский и молодежный рок-фестиваль

Фото: Anthony Delanoix / Unsplash

Поклонники альтернативной музыки со всего Татарстана соберутся в российском селе Муслюмово, где 3 июня пройдет I Республиканский детский и молодежный рок-фестиваль. Как уточняет «Татар-информ», площадкой проведения мероприятия станет сельский парк «Килэчэк».

Организаторы фестиваля отметили, что гостей региона и местных жителей будет ждать яркая программа, в которой будет задействовано порядка 25 молодежных музыкальных коллективов из Татарстана и Башкортостана.

Рассказывая о предстоящем мероприятии, советник главы Муслюмовского района Рафаэль Шарифуллин упомянул, что для многих исполнителей фестиваль может стать не только возможностью поделиться своим творчеством, но и самым настоящим трамплином на большую сцену.

«Задача фестиваля — объединить творческую молодежь, создать для ее представителей единое музыкальное пространство. Чтобы знакомились, создавали общие группы, поддерживали общение и после мероприятия», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в российском музее-заповеднике откроется стеклодувная мастерская.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны сообщило о поражении центральных пунктов принятия решений на Украине
    Боец раскрыл правильную технику выполнения подтягиваний Рокки
    Появились кадры подавления беспилотника системой РЭБ в Подмосковье
    Блогерша назвала визуально старящую одежду и разозлила подписчиков
    Звезду сериала «Ольга» Яну Троянову потребовали признать иноагентом
    Захарова оценила реакцию ЕС на атаки беспилотников в Москве
    Анонсировано совещание Путина с правительством
    Пьяный россиянин избил жену и тещу и взорвал дом
    Главу Татарского НИИ агрохимии и почвоведения задержали по делу о мошенничестве
    Россиянка с детьми протаранила шлагбаум на границе Польши и скрылась
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.