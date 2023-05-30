В российском селе пройдет детский и молодежный рок-фестиваль

В селе Муслюмово в июне пройдет первый Республиканский детский и молодежный рок-фестиваль

Поклонники альтернативной музыки со всего Татарстана соберутся в российском селе Муслюмово, где 3 июня пройдет I Республиканский детский и молодежный рок-фестиваль. Как уточняет «Татар-информ», площадкой проведения мероприятия станет сельский парк «Килэчэк».

Организаторы фестиваля отметили, что гостей региона и местных жителей будет ждать яркая программа, в которой будет задействовано порядка 25 молодежных музыкальных коллективов из Татарстана и Башкортостана.

Рассказывая о предстоящем мероприятии, советник главы Муслюмовского района Рафаэль Шарифуллин упомянул, что для многих исполнителей фестиваль может стать не только возможностью поделиться своим творчеством, но и самым настоящим трамплином на большую сцену.

«Задача фестиваля — объединить творческую молодежь, создать для ее представителей единое музыкальное пространство. Чтобы знакомились, создавали общие группы, поддерживали общение и после мероприятия», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в российском музее-заповеднике откроется стеклодувная мастерская.