В российском музее-заповеднике откроется стеклодувная мастерская

В музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» 27 мая откроется стеклодувная мастерская

В российском музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» 27 мая откроется стеклодувная мастерская. Как уточняет со ссылкой на руководителя пресс-службы культурного учреждения «Татар-информ», первые гости смогут посетить мастерскую во время мероприятия «Ночь музеев в Свияжске».

Представитель пресс-службы Юлия Нуреева рассказала, что в качестве материала для работы мастера будут использовать бутылки, которые собираются в специальные контейнеры для стеклянного вторсырья. После сортировки и очистки тару будут отправлять в печь на переплавку. Всего, по ее словам, печь вмещает 25 килограммов сырья, что эквивалентно примерно 40 бутылкам.

Уже сейчас собрано около 300 бутылок, контейнеры для сбора тары установили близ музейных объектов, в зонах скопления туристов и у точек общепита Свияжска. «Сейчас нам очень важно набирать как можно больше одинаковых стеклянных бутылок, чтобы мастерам было на чем учиться», — подчеркнула собеседница агентства, добавив, что первым делом планируется подключить к работе печь для моллирования, работающую на более низких температурах.

Нуреева пояснила, что в этой печи запекаются готовые изделия. Кроме того, с ее помощью можно создавать модные сплющенные бутылки, которыми часто украшают интерьеры.

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