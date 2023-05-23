Международный кинофестиваль имени Тарковского пройдет в Ивановской области

На международном кинофестивале имени Тарковского «Зеркало» покажут около сотни фильмов

XVII Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского будет проходить в Ивановской области с 30 июня по 5 июля. Как уточняет со ссылкой на пресс-службу фестиваля ТАСС, в эти дни будет представлено около сотни кинолент из более чем десяти стран.

Организаторы указали, что пандемия и последовавшие за ней годы стали испытанием для киносмотра международного уровня, однако в последние два года фестиваль постепенно возвращается к привычному формату.

«В этом году свои киноработы на фестивале представят Индия, Китай, Бразилия, Нигерия, Монголия, Филиппины и другие страны мира — всего порядка 100 картин», — подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что открытие фестиваля планируют провести в Юрьевце. Здесь, на родине Тарковского, состоится концерт памяти композитора Эдуарда Артемьева, написавшего музыку для нескольких фильмов режиссера.

Агентство уточняет, что в дни проведения кинофестиваля главными площадками в Иванове будут Музейно-выставочный центр, а также арт-резиденция на железнодорожном вокзале.

Фестиваль «Зеркало» впервые провели в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения советского режиссера Андрея Тарковского, который при жизни снял множество культовых фильмов.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке в мае пройдет гастрономический фестиваль.