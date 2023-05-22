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09:51, 22 мая 2023Моя страна

Во Владивостоке пройдет гастрономический фестиваль

Гастрофест «О!Мега Вкус» пройдет во Владивостоке с 25 по 27 мая

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

На набережной Спортивной гавани во Владивостоке с 25 по 27 мая будет проходить гастрофест «О!Мега Вкус». Как уточняет KP.RU, в указанные дни набережная соберет представителей 20 ресторанов Приморья, Камчатки и Якутии, которые будут угощать желающих блюдами из продуктов, богатых жирными кислотами омега-3, -6 и -9.

Отмечается, что в дни проведения фестиваля внимание кулинаров будет сосредоточено на различных блюдах из минтая. Кроме того, гостей мероприятия ожидают блюда из других богатых омега-кислотами ингредиентов. В частности, речь идет о лососе, сельди, скумбрии и других морепродуктах, а также грецком орехе, миндале, брокколи, шпинате и прочих. Рецептура блюд пока не раскрывается — организаторы обещают сюрприз.

Помимо дегустации полезных блюд посетителям гастрономического фестиваля обещают серию мастер-классов и образовательных лекций.

Ранее сообщалось, что в Дагестане пройдет фестиваль уличной культуры и экстремального спорта.

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Варвара Кошечкина
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