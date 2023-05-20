В Дагестане пройдет фестиваль уличной культуры и экстремального спорта

Фестиваль уличной культуры и экстремального спорта пройдет в Дербенте в июне

Фестиваль уличной культуры и экстремального спорта пройдет в дагестанском Дербенте в июне. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на Минмолодежи республики.

Как уточнили в ведомстве, мероприятие запланировано на 10 июня. Основной площадкой для него станет территория крепости Нарын-кала.

«В рамках фестиваля будут организованы соревнования по воркауту с призовым фоном в 90 тысяч рублей, показательные выступления по футбольному фристайлу, зона граффити, зона диджеинга и мастер-класс по панне», — рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что с 21 мая в Дербенте стартует четвертый стрит-арт-фестиваль «Стена». Он будет посвящен 100-летию со дня рождения советского и российского поэта Расула Гамзатова.