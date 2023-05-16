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15:25, 16 мая 2023Моя страна

Стрит-арт-фестиваль в Дагестане посвятят поэту Расулу Гамзатову

В Дербенте посвятят поэту Расулу Гамзатову стрит-арт-фестиваль

Фото: В. Соколов / РИА Новости

В Дербенте пройдет стрит-арт-фестиваль, посвященный 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова. Об этому сообщает ТАСС.

«С 21 мая в Дербенте стартует четвертый стрит-арт-фестиваль "Стена". Он будет посвящен 100-летию великого советского и российского поэта Расула Гамзатова», — говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие художники со всей страны. Они соберутся в Дербенте, чтобы отобразить на фасадах многоэтажных домов сюжеты из произведений Гамзатова.

Ранее сообщалось, что в исторических парках «‎Россия — моя история» в этом году откроется мультимедийная выставка «Век Расула. Грани личности», посвященная 100-летию со дня рождения дагестанского поэта. Экспозицию впервые подготовит исторический парк Махачкалы.

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Варвара Кошечкина
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