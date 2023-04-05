В исторических парках откроется выставка о Расуле Гамзатове

Исторический парк Махачкалы подготовит выставку «Век Расула. Грани личности»

В исторических парках «‎Россия — моя история» в этом году откроется мультимедийная выставка «Век Расула. Грани личности», посвященная 100-летию со дня рождения дагестанского поэта Расула Гамзатова. Об этом сообщает ТАСС.

Экспозицию впервые подготовит исторический парк Махачкалы. «Сейчас мы работаем с архивом — ведется обработка информации, монтаж и перенос на цифровые носители. Выставка будет мультимедийная, мы задействуем все доступные форматы. Это на самом деле колоссальный труд нашей команды и привлеченных экспертов, я уверен, что экспозиция будет иметь успех. Нам важно в первую очередь раскрыть личность нашего великого поэта для посетителей всех исторических парков», — рассказал руководитель парка Тимур Велиханов.

Для обсуждения концепции будущей выставки в Дагестан приехал главный редактор проекта «‎Россия — моя история» Александр Мясников. На встрече обсудили, что экспозиция будет не только раскрывать детали биографии, но и знакомить с образом поэта.