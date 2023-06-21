Иностранец сжег флаг Белоруссии и был пойман

МВД Белоруссии заявило о поимке 26-летнего иностранца, сжегшего флаг республики в Минске

Иностранца, сорвавшего три флага Белоруссии и сжегшего один из них, задержали в Минске белорусские правоохранители, рассказало Министерство внутренних дел (МВД) республики в Telegram.

«Благодаря информации республиканской системы мониторинга общественной безопасности оперативники Первомайского РУВД задержали 26-летнего иностранца, приверженца нацистской идеологии», — говорится в публикации.

Задержанный был ранее судим за кражу и хулиганство, гражданство мужчины не раскрывается. Белорусские флаги он сорвал на проспекте Независимости, где оказался после употребления алкоголя в заведениях Минска.

Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз прокомментировал сведения о готовящемся перевороте в стране, заявив, что последствия для тех, кто попытается совершить его, будут плачевными.