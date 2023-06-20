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19:13, 20 июня 2023Бывший СССР

В МИД Белоруссии отреагировали на сведения о подготовке переворота в Минске

В МИД Белоруссии пообещали «плачевные последствия» тем, кто попытается совершить переворот
Здание МИД Белоруссии

Здание МИД Белоруссии. Фото: Tatiana Matlina / Wikimedia

Последствия для тех, кто попытается совершить государственный переворот в Белоруссии, будут плачевными. Так пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз прокомментировал сведения о готовящемся перевороте в стране, сообщает РИА Новости.

«У нас нет никаких сомнений, что в случае попытки реализовать эти криминальные замыслы последствия для исполнителей и организаторов будут весьма плачевными», — сказал Глаз. Он также отметил, что в Минске знают о подготовке Польшей вооруженных отрядов.

Ранее The Times заявила, что граждане Белоруссии, которые были вынуждены покинуть страну и хотят вернуться в республику, чтобы свергнуть президента Александра Лукашенко, уже проходят боевую подготовку в Польше.

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    Алевтина Запольская
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