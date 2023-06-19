Стало известно о подготовке сотен белорусов в Польше для свержения Лукашенко

Times: сотни белорусов в Польше начали подготовку к свержению президента Лукашенко

Граждане Белоруссии, которые были вынуждены покинуть страну и хотят вернуться в республику, чтобы свергнуть президента Александра Лукашенко, уже проходят боевую подготовку в Польше, пишет газета The Times.

Речь идет о сотнях человек. Тренировки устраивают члены организации BYPOL, созданной уволившимися после протестов 2020 года белорусскими силовиками, встречи проходят в Познани. По словам руководителя BYPOL Александра Азарова, некоторые группы обучаются уже несколько месяцев.

Как напоминает The Times, BYPOL уже брала на себя ответственность за диверсии на белорусских железных дорогах в 2022 году, а также атаку на российский самолет A-50 на авиабазе Мачулищи (Минская область) в феврале 2023-го.

Массовые протесты, о которых идет речь, начались после выборов президента Белоруссии 9 августа 2020 года. По официальным данным, Лукашенко набрал на них свыше 80 процентов, а его главная соперница Светлана Тихановская — около 10 процентов голосов избирателей. Ее штаб результаты выборов не признал и потребовал от властей республики мирной передачи власти. В результате же участников митингов разгоняли, сотни человек были задержаны, многих заключили под стражу. Тихановская и другие оппозиционеры покинули страну.

