Ида Галич назвала главное качество в мужчинах

Блогерша Ида Галич отметила, что у мужчины должно быть дело его жизни

Популярная российская блогерша и телеведущая Ида Галич назвала главным качеством мужчины наличие в его жизни дела, которое его вдохновляло бы. Это мнение она озвучила в выпуске шоу «1-11», вышедшем в официальном сообществе Галич во «ВКонтакте».

Блогерша отметила, что замечает, есть ли у мужчины любимое дело, по одному признаку. «У него глаза должны гореть. (…) Это может быть все что угодно, что ему нравится», — рассказала Галич. Она добавила, что это занятие не обязательно должно приносить большие доходы.

Галич поделилась, что раньше ее требования к мужчинам были намного ниже. «У меня как в школе было: он плюнул и попал в стакан с двух метров, и уже [хотелось сказать]: "Иди сюда!"» — пошутила она. Ведущая также призналась, что в настоящий момент не состоит в отношениях и не стремиться в них вступать.

«1-11» — шоу, в котором приглашенные артисты, певцы, музыканты соревнуются с детьми школьного возраста в ответах на вопросы школьной программы. Гостем этого выпуска шоу стал актер и участник шоу «Импровизаторы» на телеканале СТС Арсений Попов.

Ранее Галич пожаловалась на то, что один из гостей сорвал съемки выпуска «1-11». Как выяснилось позже, приглашенным артистом оказалась певица Люся Чеботина.