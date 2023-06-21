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19:44, 21 июня 2023Интернет и СМИ

Ида Галич назвала главное качество в мужчинах

Блогерша Ида Галич отметила, что у мужчины должно быть дело его жизни
Ида Галич

Ида Галич. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Популярная российская блогерша и телеведущая Ида Галич назвала главным качеством мужчины наличие в его жизни дела, которое его вдохновляло бы. Это мнение она озвучила в выпуске шоу «1-11», вышедшем в официальном сообществе Галич во «ВКонтакте».

Блогерша отметила, что замечает, есть ли у мужчины любимое дело, по одному признаку. «У него глаза должны гореть. (…) Это может быть все что угодно, что ему нравится», — рассказала Галич. Она добавила, что это занятие не обязательно должно приносить большие доходы.

Галич поделилась, что раньше ее требования к мужчинам были намного ниже. «У меня как в школе было: он плюнул и попал в стакан с двух метров, и уже [хотелось сказать]: "Иди сюда!"» — пошутила она. Ведущая также призналась, что в настоящий момент не состоит в отношениях и не стремиться в них вступать.

«1-11» — шоу, в котором приглашенные артисты, певцы, музыканты соревнуются с детьми школьного возраста в ответах на вопросы школьной программы. Гостем этого выпуска шоу стал актер и участник шоу «Импровизаторы» на телеканале СТС Арсений Попов.

Ранее Галич пожаловалась на то, что один из гостей сорвал съемки выпуска «1-11». Как выяснилось позже, приглашенным артистом оказалась певица Люся Чеботина.

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    Мария Большакова
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