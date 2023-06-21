Священник РПЦ назвал качества «хорошего бандеровца»

Протоиерей Ткачев заявил, что сластолюбие и похвальба — качества «хорошего бандеровца»

Сластолюбие, то есть чрезмерная любовь к обильной и вкусной пище и похвальба — качества «хорошего бандеровца», заявил священник РПЦ протоиерей Андрей Ткачев в передаче «Святая правда», запись программы опубликована на YouTube-канале священнослужителя.

О качествах «хорошего бандеровца» Ткачев рассуждал в контексте ветхозаветной истории о еврейском правителе Гедеоне, жизнь которого относят к одиннадцатому веку до нашей эры.

О чем говорится в Библии про Гедеона? Рассказ о Гедеоне содержится в шестой, седьмой и восьмой главах Книги Судей. Согласно Библии, Гедеон был призван Богом, чтобы избавить евреев от гнета племен мадианитян и амаликитян, насланных им за грехи. Гедеону было поручено собрать войско, чтобы разбить сильного врага. В ополчение Гедеона записались 30 тысяч человек, которым он устроил несколько испытаний, сократив их число до 300. Одним из испытаний была проверка питьем — тех, кто встал перед источником воды на колени, Гедеон отправил домой, а тех, кто пил из сложенных горстью рук, оставил в войске. С тремястами воинами Гедеон прокрался в стан противника, где его воины принялись по команде дуть в трубы, кричать и светить противнику в глаза тайно пронесенными лампами, чем вызвали панику в лагере врага и разбили его.

На примере воинов Гедеона Ткачев показал качества хорошего воителя — по словам священника, у такого солдата должны быть следующие качества: воздержанность, смирение, мужество, милосердие и храбрость. Ему Ткачев противопоставил «бандеровца».

Сластопитанные — плохие воины. Кто любит много, извиняюсь, есть, долго спать, много пить и хвалиться, это плохой воин. Это хороший жулик, хороший бандит, хороший надзиратель, хороший бандеровец, короче говоря, который хорошо пытает пленных. Это не солдаты, это грязь протоиерей Андрей Ткачев

«Бандеровец» — член возглавляемой Степаном Бандерой фракции «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация), в современности часто используется как синоним украинца-коллаборациониста вне зависимости от членства в ОУН, а также как синоним словосочетания «украинский националист».

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