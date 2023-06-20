Захарова прокомментировала «освящение икон» с изображением Бандеры на Украине

Захарова назвала освящение икон с изображением Бандеры и Шухевича на Украине сатанизмом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «освящение икон» с изображением украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича главой раскольнической структуры «Православная церковь Украины» (ПЦУ) Епифанием (Думенко). Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

По словам дипломата, подобное действие «кроме как сатанизмом назвать невозможно». Она отметила, что в России долго ждали, когда «темные силы изобличат сами» себя на Украине, и это свершилось.

«Раскольники, а на самом деле западные диверсанты, внедренные Вашингтоном в православную церковь, изобличили сами себя», — написала она.

Ранее сообщалось, что глава ПЦУ Епифаний освятил икону с изображением пресвятой Богородицы, а также людей, похожих на организаторов украинского националистического движения, членов «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеру, Романа Шухевича и Евгения Коновальца.

