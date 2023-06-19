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17:38, 19 июня 2023Бывший СССР

На Украине освятили икону с изображением Бандеры и Шухевича

Глава Православной церкви Украины Епифаний освятил икону с изображением Бандеры и Шухевича

Фото: @104TRORivne

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) освятил икону с изображением пресвятой Богородицы, а также украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом сообщил Союз православных журналистов.

Икона, которую назвали «С оружием в руках и Богом в сердце», была освящена в Свято-Георгиевском монастыре ПЦУ в Ровенской области. «Покровительницей иконы выбрали пресвятую Богородицу, которая еще в казацкие времена выступала заступницей украинского войска и защитницей от врага», — говорится в сообщении.

Помимо пресвятой Богородицы на иконе изображены украинские военные, а также люди, похожие на организаторов украинского националистического движения, членов «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеру, Романа Шухевича и Евгения Коновальца.

Ранее представители ПЦУ провели панихиду по гетману Ивану Мазепе, которого Русская православная церковь (РПЦ) предала анафеме в 1708 году. Мазепа состоял на службе у Петра I и перешел на сторону шведского короля Карла XII.

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    Алевтина Запольская
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