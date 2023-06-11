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16:10, 11 июня 2023Бывший СССР

Первую панихиду по гетману Ивану Мазепе провели в Киево-Печерской лавре

Министр культуры Украины: панихиду по Ивану Мазепе впервые провели в Киево-Печерской лавре

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) провели в Киево-Печерской лавре первую панихиду по гетману Ивану Мазепе, которого Русская православная церковь (РПЦ) предала анафеме за государственную измену. Об этом сообщает ТАСС cо ссылкой на министра культуры Украины Александра Ткаченко.

Министр подчеркнул историческую значимость этого мероприятия для лавры. «Впервые в истории Киево-Печерской лавры прошла панихида по гетману Ивану Мазепе. <…> Лавра становится украинской», — заявил он. Панихида состоялась во Всехсвятской церкви, которую, по словам Ткаченко, построили на средства Мазепы.

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Ткаченко также уточнил, что в монастыре начнутся молебны о выдающихся деятелях украинской истории. В Онуфриевской башне лавры планируется открыть экспозицию «Гетман Иван Мазепа и его эпоха».

Панихиду провел Авраамий Лотыш, которого руководство ПЦУ назначило наместником Киево-Печерской лавры. Ранее Авраамий Лотыш был монахом этого монастыря в составе канонической Украинской православной церкви (УПЦ), но перешел в ПЦУ.

Мазепа состоял на службе у Петра I и перешел на сторону шведского короля Карла XII в 1708 году, спустя восемь лет войны. Через год после этого русская армия разбила шведские войска в Полтавской битве. Мазепа бежал в Османскую империю, где прожил менее года. В РПЦ гетман предан анафеме, однако в Украине его часто воспринимают как национального героя, боровшегося за независимость страны.

Ранее власти Украины потребовали от канонической УПЦ прекратить использовать объекты Киево-Печерской лавры. Министр культуры Украины заявил, что накануне комиссия ведомства по приемке-передаче имущества лавры завершила работу в обители и подтвердила передачу ее объектов в пользование заповеднику «Киево-Печерская лавра».

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    Алиса Дмитриева
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