Монахов УПЦ обязали покинуть Киево-Печерскую лавру в трехдневный срок

Украинские власти обязали монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру в трехдневный срок

Власти Украины потребовали от канонической Украинской православной церкви (УПЦ) прекратить использовать объекты Киево-Печерской лавры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр культуры республики Александр Ткаченко.

Он заявил, что накануне комиссия ведомства по приемке-передаче имущества лавры завершила работу в обители и подтвердила передачу ее объектов в пользование заповеднику «Киево-Печерская лавра». По его словам, представители УПЦ и монахи должны покинуть монастырь в течение трех рабочих дней.

«В случае отказа — будет суд для принятия соответствующего решения по устранению препятствий заповеднику в пользовании имуществом», — пригрозил Ткаченко.

Ранее сообщалось, что Соломенский районный суд Киева продлил на 60 дней домашний арест настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту УПЦ Павлу. Отмечается, что представители защиты наместника монастыря планируют подать на это решение апелляцию.